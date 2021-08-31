В Афганистане граждане Украины записали видеообращение к Зеленскому
Уроженцы Афганистана с гражданством Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их с семьями. Видеозапись обнародовало издание "Заборона", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Посмотрите - вокруг меня много людей, они действительно не могли попасть на эвакуацию, потому что находятся в разных районах", - отметил 28-летний одессит Сафи Замари.
По его словам, в день последней эвакуации, которая проводилась 28 августа, было много предупреждений о возможном теракте.
"Поэтому мы не могли попасть в аэропорт. Нам дали 50 или 30 минут, попасть за это время было невозможно", - подчеркнул Замари.
Поэтому граждане Украины просят Зеленского организовать их эвакуацию.
"Мы просим господина президента Владимира Зеленского, чтобы нам как-то помогли, чтобы выехать отсюда. Пожалуйста, у нас также есть семьи", - добавил он.
Сафи Замари добавил, что представители "Талибана" несколько раз останавливали и обыскивали украинцев. По его словам, сейчас эвакуации ожидают около 30 человек.