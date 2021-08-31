Суд продлил арест фигурантам дела "Кузни на Рыбальском", в том числе боевому генералу и экс-заместителю министра обороны Игорю Павловскому, а также председателю правления завода Валерию Шандре до 28 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

"Документами по выполнению контракта на строительство десантно-штурмовых катеров "Кентавры" подтверждается осведомленность подозреваемого по обстоятельствам заключения и подготовке контрактов, участие в формировании государственного оборонного заказа. Платежными документами, изъятыми в государственной казначейской службе Украины, которые подписаны подозреваемым" , - отмечает прокурор Офиса Генерального прокурора Александр Якимчук, передает "5 канал".

Адвокаты уже заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.