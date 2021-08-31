Чета Зеленских почтила память жертв Голодомора в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в рамках визита в США посетили установленный в Вашингтоне Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Об этом информировала пресс-служба главы государства. Чета Зеленских возложила символические снопы пшеницы к подножию Мемориала. После этого память жертв почтили члены официальной делегации Украины.

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Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов был открыт в Вашингтоне в 7 ноября 2015 года. Проект памятника принадлежит американке украинского происхождения Ларисе Курилас. Возведение мемориала осуществлялось за счет государственного бюджета Украины и частных пожертвований.