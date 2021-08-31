Жители Сальвадора протестовали против биткоина

В конце августа в столице Сальвадора, городе Сан-Сальвадор, вспыхнули протесты — сотни недовольных граждан вышли на улицы, чтобы оспорить признание биткоина национальной валютой. Латиноамериканцы ополчились на правительство Сальвадора из-за страха, что внедрение криптовалюты поспособствует коррупции, сообщает Лента.Ру.

"Мы знаем, что эта “монета” сильно колеблется. Ее курс меняется каждую секунду, и мы не можем его контролировать" , — поделился протестующий представитель профсоюза работников Верховного суда, пишет Business Insider.

По сообщениям местных СМИ, противостояние биткоину совпало с более широкой мобилизацией пенсионеров, требующих увеличения выплат. Теперь эта категория граждан боится, что придется получать пенсию и в «нестабильной» криптовалюте.

Эксперты предполагают, что протестные настроения в Сальвадоре, в том числе вызваны страхом перед неизвестностью. Как показал опрос научного издания Disruptiva, 30 процентов населения страны понятия не имеют, что такое биткоин, а более половины респондентов назвали решение правительства «совершенно неправильным».

Сейчас в Сальвадоре официальным платежным средством является доллар США, но с 7 сентября статус легального финансового инструмента получит и биткоин — соответствующий закон был принят Конгрессом в начале июня. По словам президента Найиба Букеле, эта мера поможет создать в стране рабочие места и сделает финансовые вложения доступнее для многих граждан.