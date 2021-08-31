Корниенко рассказал, куда делся скандальный "слуга" Трухин

Партия "Слуга народа" несколько дней не может выйти на связь со своим депутатом Александром Трухиным, который ранее попал в ДТП, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал глава партии Александр Корниенко. Корниенко рассказал, что виделся с Трухиным после ДТП 28 августа на совещании в ОП. Аварию они не обсуждали - по словам Корниенко, он на тот момент о ней не знал.

"Последние несколько дней с ним нет контакта. У него какие-то семейные дела, или медико-семейные, я до конца не пойму, но он тоже не может пока связаться" , - глава "СН".

Он уточнил, что Трухин находится в отпуске, и связи с ним нет.

"Ну, я надеюсь, что состояние нормальное у него. Если бы он находился в каком-то плохом состоянии, то он бы, наверное, сообщил" , - добавил Корниенко.

Глава "СН" отметил, что ожидает информации об этом деле от правоохранительных органов, но никаких дополнительных запросов для ее получения не писал.

Также Корниенко сказал, отвечая на вопрос журналистки, что Трухин по-прежнему остаётся главой ячейки "Слуги народа" в Полтавской области, а уволить его может только областная конференция.