США оставили в Афганистане спасателя президента Байдена

США не эвакуировали из Афганистана переводчика по имени Мохаммед, который в 2008 году помогал спасти сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительной ситуации, сообщает Лента.Ру.

В 2008 году вертолет с сенаторами был вынужден приземлиться в афганской долине из-за снежной бури и подал сигнал бедствия. Переводчик отправился спасать американских политиков вместе с силами быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии США. В феврале 2008 года сообщалось, что Байден, Керри и Хейгел были благополучно доставлены на базу ВВС США «Баграм».

Как пишет газета Wall Street Journal, сейчас Мохаммед и его четверо детей скрываются от членов движения "Талибан" и уже много лет не могут выбраться из Афганистана из-за бюрократических сложностей.

После захвата Кабула талибами Мохаммед отправился к воротам аэропорта, однако американские военные были готовы впустить его одного, без жены и детей.