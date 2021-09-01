Украина и США подписали меморандум о космическом сотрудничестве

Между Государственным космическим агентством Украины и Космическим командованием Министерства обороны США подписан Меморандум относительно сотрудничества в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности, сообщает УНИАН.

Документ расширяет развитие украинско-американского сотрудничества новым направлением и соответствует участию Украины в реализации космической программы "Артемида" под руководством США, говорится в прес-службе Офиса президента Украины.

Также Меморандум открывает для Украины дополнительные возможности в контексте намерений по подготовке собственной ракеты-носителя для будущих коммерческих запусков.

Сотрудничество будет способствовать возобновлению прежних или заключению новых двусторонних договоренностей между Украиной и США в космической сфере.