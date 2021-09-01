Боррель назвал ситуацию в Афганистане "явным поражением Запада"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель охарактеризовал кризисную ситуацию в Афганистане, где власть захватило радикальное движение "Талибан", как "явное поражение Запада". Об этом он заявил во вторник в интервью испанской радиостанции Onda Cero, сообщает ТАСС.

"Это (произошедшее в Афганистане - ред.) точно не победа Запада, <...> это явное поражение Запада" , - отметил Борр﻿ель, добавив, что кризис в этой стране приведет к "значительному изменению международных отношений".

Он также подчеркнул, что случившееся в Афганистане является "трагедией и катастрофой" для его народа. По мнению Борреля, Европа должна "извлечь множество уроков из произошедшего", в частности, понять, каким образом следует выстраивать отношения "со своими союзниками, включая США", и "с той частью планеты, которая отказывается принимать наши ценности".

Говоря о "Талибане", глава дипломатии ЕС исключил возможность его "институционального признания", при этом подчеркнув, что Евросоюз как политический институт не обладает полномочиями по признанию третьих стран, и такие решения его государства-члены принимают самостоятельно.