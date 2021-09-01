Зеленский обсудил с президентом ВБ земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.
"Обсудили с Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать", - сообщил лидер страны в твиттере.
Президент поприветствовал готовность (Всемирного банка - ред.) к участию в трансформации Украины, а именно в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, а также в совершенствовании банковского сектора.