Зеленский обсудил с президентом ВБ земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.

"Обсудили с Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать" , - сообщил лидер страны в твиттере.

Президент поприветствовал готовность (Всемирного банка - ред.) к участию в трансформации Украины, а именно в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, а также в совершенствовании банковского сектора.