Китай собрался бить еще по одному интернет-гиганту

Китай задумал ужесточить надзор за такими компаниями электронной торговли, как интернет-гигант Alibaba G﻿roup и онлайн-ретейлер Pinduoduo, что станет еще одним ударом, нанесенным местному бизнесу после решений государства, сообщает Лента.Ру.

По информации Bloomberg со ссылкой на новый закон, выпущенный Государственным управлением по делам регулирования рынка, компании будут привлекать к ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Главными компаниями, попадающими под действие нового закона, стали Alibaba Group и Pinduoduo. В случае, если компании не справятся с серьезными нарушениями прав интеллектуальной собственности своими поставщиками, электронные операции компаний могут быть ограничены, также они могут потерять лицензии.

Pinduoduo был включен США в список Notorious Markets («печально известных рынков», то есть рынков, на которых регулярно нарушаются авторские права) за продажу пиратских и контрафактных товаров. В этом списке также состоит и Taobao (запущенный Alibaba Group маркетплейс). Китайские компании долгое время вели борьбу против обвинений США, но Pinduoduo и Taobao были повторно включены в список Notorious Markets.

Проблемы Pinduoduo с правами на интеллектуальную собственность есть не только в США, но и в Китае. Документы из судов Шанхая говорят о сотнях судебных исков против компании в связи с нарушением авторских прав или регистрацией товарных знаков.

Соучредитель Alibaba Group Джек Ма обращал внимание на то, как тяжело компании избавиться от подделок и контрафактных товаров, ведь их качество и цены часто бывают лучше, чем у продуктов с маркировками и подтвержденными товарными знаками.

Рынки, включенные в список Notorious Markets, участвуют или способствуют контрафакту товарных знаков и пиратству в области авторских прав. За включение в список нет наказания, но этот список используется для поощрения иностранных компаний и стран к борьбе с пиратством и контрафактом. Китай стал одной из стран, в которой эта борьба только разворачивается.