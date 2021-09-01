Как выглядели украинские звезды, когда шли в первый класс

1 сентября, в День знаний, все школьники начинают новый учебный год. Для первоклашек это самый ответственный день, сообщает Обозреватель.

Знаменитости тоже когда-то волновались, впервые переступая школьный порог. Далее фото украинских звезд в первом классе и сейчас.

Украинский поп-певец Макс Барских в школе был хулиганом, впервые поцеловался в 14-летнем возрасте и пользовался популярностью среди девушек. Недаром через десятки лет его называют главным романтиком страны.

Певец Макс Барских в первом классе и сейчас.

Певица Тина Кароль в школьном возрасте пела в хоре, посещала вокальную студию и проявляла свои творческие способности. Она хорошо училась и закончила 9 классов только на "четверки" и "пятерки", а затем поступила в музыкальное училище.

Тина Кароль с подругами в первом классе.

Телеведущая Екатерина Осадчая в школе была активной и всегда умела обратить на себя внимание. В 12-летнем возрасте Катя начала заниматься моделингом, а после окончания 9 класса экстерном отправилась работать моделью в Токио.

Как выглядела Екатерина Осадчая в школе и сейчас.

Певица Ани Лорак, которая сейчас живет и гастролирует в России, училась в школе-интернате на Буковине. Девушка с детства хорошо пела, участвовала в различных вокальных фестивалях и конкурсах.

Как выглядела Ани Лорак в первом классе и сейчас.

Украинская певица Джамала училась в Крыму. Будущая звезда закончила музыкальную школу по классу фортепиано в Алуште.

Как выглядела Джамала в первом классе и сейчас.

Исполнительница Наталья Могилевская родилась и училась в Киеве. После получения неполного среднего образования будущая звезда поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище.

Как выглядела Наталья Могилевская в первом классе и сейчас.

Украинский поп-певец Дмитрий Монатик со школьных лет занимался брейк-дансом. У исполнителя нет музыкального образования, а после окончания школы в Луцке он поступил на юридический факультет.

Монатик ходил в школу в Луцке.

Телеведущий Анатолий Анатолич учился в Кривом Роге, он был настойчивым и активным учеником.

Как выглядел Анатолий Анатолич в первом классе и сейчас.

Ведущий Юрий Горбунов вырос на Львовщине, в школе занимался музыкой, играл на гитаре и баяне.

Как выглядел Юрий Горбунов в первом классе и сейчас.

Ведущая Василиса Фролова ходила в школу в солнечной Одессе. Девочка всегда была непоседой, очень любознательной и творческой натурой.

Как выглядела Василиса Фролова в школе и сейчас.

Шоумен JULIK ходил в школу, где работала его бабушка. Она была учительницей и контролировала, чтобы внук старательно учился.