Ученые смоделировали все этапы эволюции Млечного Пути

Используя суперкомпьютерное моделировании, ученые из Лундского университета в Швеции смогли проследить развитие галактики за 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Это удалось впервые в истории подобных исследований, сообщает Обозреватель.

Научная работа показала, как молодые и хаотичные галактики через фронтальные межзвездные столкновений со временем превращаются в спиральные – такие, как Млечный Путь. Об этом говорится в материале Eurek Alert.

По словам специалистов, после Большого взрыва Вселенная была беспокойным местом: галактики постоянно сталкивались, а звезды внутри огромных газовых облаков формировались с очень большой скоростью. Однако уже через несколько миллиардов лет этого межгалактического хаоса зародышевые галактики стали более стабильными, а со временем превратились в хорошо упорядоченные – спиральные.

Долгое время точный ход этих событий оставался загадкой для астрономов и именно шведским исследователям удалось внести ясность в этот вопрос.

Ученые проследили развитие галактики. Источник: eurekalert.org

Специалисты использовали звезды Млечного Пути как отправную точку. Отмечается, что они действуют как своеобразные капсулы времени, ведь раскрывают секреты о далеких эпохах и среде, в которой были сформированы. Для исследования ученым были важны их положение, скорость и количество различных химических элементов, что помогло понять, как образовалась галактика.

Выяснилось, что в случае столкновения двух больших галактик вокруг старого диска может образоваться новый, вследствие огромного притока звездообразующего газа. Моделирование показало, что старый и новый диски медленно сливались в течение нескольких миллиардов лет. Как считают ученые, это было тем, что привело не только к стабильной спиральной галактике, но и к популяциям звезд, похожих на те, которые в Млечном Пути.

Астрономы выразили убеждение, что эти новые открытия помогут им интерпретировать текущие и будущие карты Млечного Пути. Исследовательская группа в Лунде уже приступила к моделированию новых суперкомпьютеров в сотрудничестве с исследовательской инфраструктурой PRACE (Партнерство по передовым вычислениям в Европе).