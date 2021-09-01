В Музее Джорджа Вашингтона появился украиноязычный аудиогид

, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская презентовали украиноязычный аудиогид в музее-усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона «Маунт Вернон».

По данным представителей музея, украинский является шестым по счету языком, используемым в его аудиогидах. Елена Зеленская напомнила, что это уже 31-й аудиогид на украинском языке в мире, запущенный в рамках проекта культурной дипломатии.

«Это хорошая возможность для украинцев приобщиться к истории Соединенных Штатов на родном языке. Благодаря такой народной дипломатии наши народы становятся ближе» , - сказала Зеленская.

Президент, в свою очередь, обратил внимание на то, Джордж Вашингтон воевал 8 лет, и та война закончилась победой.