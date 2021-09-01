СБУ поймала боевика, помогавшего оккупантам в Крыму

На Херсонщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали боевика, который активно помогал России оккупировать Крым, сообщает Украинская правда.

"Им оказался бывший житель Ялты, который в феврале 2014 по идейным убеждениям вступил в так называемую "Ялтинскую роту Народной самообороны Крыма", - передает пресс-служба﻿ СБУ.

Он с оружием в руках осуществлял патрулирование украинских городов. В феврале-марте 2014 злоумышленник принимал активное участие в противодействии мирным акциям и запугивании патриотически настроенных жителей полуострова.

Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" Министерства обороны Российской Федерации".

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника после его приезда на материковую Украину. Сейчас пророссийском активисту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.