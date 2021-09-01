Арестович предложил переименовать Украину

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется, сообщает Корреспондент.

Об этом шла речь в интервью Арестовича журналисту Роману Цимбалюку в YouTube, обнародованном во вторник, 31 августа. По словам спикера, Россия украла историю и присвоила ее себе. Поэтому Украина борется за наследие Киевской Руси и одерживает внушительные победы на международном уровне.

"Перехват наследства Киевской Руси - это главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении" , - сказал он.

Чтобы достичь цели, Арестович предложил изменить название Украины.