Арестович предложил переименовать Украину
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что Украину следует переименовать в Русь-Украину и что работа в этом направлении уже ведется, сообщает Корреспондент.
Об этом шла речь в интервью Арестовича журналисту Роману Цимбалюку в YouTube, обнародованном во вторник, 31 августа. По словам спикера, Россия украла историю и присвоила ее себе. Поэтому Украина борется за наследие Киевской Руси и одерживает внушительные победы на международном уровне.
"Перехват наследства Киевской Руси - это главное, что нам нужно сделать. Это намного важнее танков. Пока мы движемся в правильном направлении", - сказал он.
Чтобы достичь цели, Арестович предложил изменить название Украины.
"Надо у них отобрать бренд "русских" в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно, например, русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война. Так чтоб потроллить по-настоящему, русько-российская. Русь - это мы… Русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", - объяснил он свою идею.