Встреча Байдена с Зеленским подтверждена, но без совместного брифинга

Президент США Джо Байден в среду примет президента Украины Владимира Зеленского, заявили в пресс-службе Белого дома, сообщает Интерфакс-Украина.

В заявлении говорится, что Байден намерен подтвердить "неизменную поддержку" Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях "продолжения Россией агрессии в Крыму и Донбассе".

Совместной пресс-конференции по итогам переговоров лидеров в расписании Байдена нет.