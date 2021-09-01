Моргенштерн в интервью высказался о Зеленском
Российский рэп исполнитель Morgenshtern заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Новое время.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону рэпер отметил, что ему нравились комедийные программы с участием Зеленского.
«Да-а-а, ох… енный! М-м-м, ну, бл… дь, он ведь веселый. Смотрел этот, бл…, Рассмеши комика. Просто браво! Раз… б полный!», — заявил рэп исполнитель.
В то же время, музыкант сообщил, что ему не важно, кто является президентом в РФ.
«Не, мне пох… й, какой будет президент, главное, чтобы меня не трогали и мою семью, вот и все. А как бы кто именно — какая разница? Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все!», — сообщил Morgenshtern.