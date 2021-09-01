Моргенштерн в интервью высказался о Зеленском

Российский рэп исполнитель Morgenshtern заявил, что симпатизирует президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает Новое время.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону рэпер отметил, что ему нравились комедийные программы с участием Зеленского.

«Да-а-а, ох… енный! М-м-м, ну, бл… дь, он ведь веселый. Смотрел этот, бл…, Рассмеши комика. Просто браво! Раз… б полный!» , — заявил рэп исполнитель.

В то же время, музыкант сообщил, что ему не важно, кто является президентом в РФ.