Ученые опровергли принадлежность COVID-19 к респираторным заболеваниям

Американские ученые заявили, что коронавирус является сосудистым, а не респираторным заболеванием. Об этом сообщается в материале, опубликованном в научном журнале Journal Circulation Research, сообщает Лента.Ру.

По мнению авторов статьи, коронавирус в первую очередь поражает артериальную кровеносную систему, шип-белок, который образует «корону» вируса, повреждает митохондрии клеток, что приводит к поражению эндотелия сосудов и стенок сосудов.

"Мы полагаем, что развитию проблем с дыханием у пациентов с COVID-19 предшествует развитие воспаления сосудистой ткани легочной системы. Это объясняет, почему часто бывают инсульты и другие осложнения, связанные с нарушением кровообращения" , — сообщили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

При тяжелых формах болезни в артериях появляются тромбы, и именно сгустки крови чаще всего приводят к летальным исходам. На основе полученных данных и был сделан вывод, что COVID-19 нельзя ставить в один ряд с простудой или гриппом.