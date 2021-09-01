Курс валют НБУ на 1 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 1 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 31 августа, повысился на 3 коп до 26.89 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 31.83 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.06 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 15 коп до 29.50 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 9 коп до 7.03 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.892800
|EUR
|Евро
|31.831700
|RUB
|Рубль
|0.366790
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.065000
|CHF
|Швейцарский франк
|29.502300
|PLN
|Польский злотый
|7.029500