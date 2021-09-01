АвтоВАЗ остановил конвейер

АвтоВАЗ снова ввел режим простоя — была остановлена работа на всех трех производственных линиях предприятия, сообщает Autoconsulting.

Проблему с нехваткой электронных компонентов завод испытывает уже три месяца, как и другие мировые автопроизводители: после локдаунов производители электроники не успевают покрыть резко возросший спрос на микрочипы.

АвтоВАЗ испытывает нехватку микросхем-контроллеров датчика антиблокировочной системы тормозов, которые в нужном количестве не может поставить производитель полупроводников. Причем альтернатив у компании нет, так как Bosch — единственный поставщик АвтоВАЗа. Аналогичные компоненты выпускают также фирмы TRW и Continental, однако и они вряд ли смогли бы удовлетворить спрос завода на фоне мирового дефицита микросхем.

АвтоВАЗ остановил производство в Тольятти как минимум до начала следующей недели. Режим простоя продлили, причем если сборка Lada Granta может начаться уже 2–3 сентября, то сроки возобновления выпуска Lada Niva и Niva Travel, а также автомобилей на линии B0 (XRay, Largus, Renault Logan и Sandero) до сих пор не обозначены. Причина простоя — нехватка электронных компонентов антиблокировочной системы тормозов, а именно датчика Bosch, который поставляют в Россию из Малайзии.