Зеленский заявил о недостаточной поддержке со стороны НАТО

Нынешняя поддержка Украины со стороны НАТО важна на психологическом уровне, но в нынешних условиях этого недостаточно, сообщает Укринформ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

"Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Черного и Азовского морей, - сказал Президент, - в частности за проведение военных учений. Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не в одиноки (в борьбе с российской агрессией). Такое присутствие важно на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет!" , – заявил Зеленский.

Страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, "а для нас это тактика", отметил он, подчеркнув актуальность этого вопроса.

"Нет времени на стратегию, продолжается временная оккупация Крыма, где сосредоточено 80 тысяч военных Российской Федерации и десятки тысяч сосредоточено вдоль украинской границы" , - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо строить собственный современный флот. Для этого ей нужны партнеры из НАТО, а также стран Черноморского побережья.

"Мы не просим подарков - нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам" , — подчеркнул президент.

По его словам, для первой очереди постройки флота нужно 15 млрд долларов.