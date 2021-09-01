Зеленский заявил о недостаточной поддержке со стороны НАТО
Нынешняя поддержка Украины со стороны НАТО важна на психологическом уровне, но в нынешних условиях этого недостаточно, сообщает Укринформ.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.
"Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Черного и Азовского морей, - сказал Президент, - в частности за проведение военных учений. Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не в одиноки (в борьбе с российской агрессией). Такое присутствие важно на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет!", – заявил Зеленский.
Страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, "а для нас это тактика", отметил он, подчеркнув актуальность этого вопроса.
"Нет времени на стратегию, продолжается временная оккупация Крыма, где сосредоточено 80 тысяч военных Российской Федерации и десятки тысяч сосредоточено вдоль украинской границы", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украине необходимо строить собственный современный флот. Для этого ей нужны партнеры из НАТО, а также стран Черноморского побережья.
"Мы не просим подарков - нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", — подчеркнул президент.
По его словам, для первой очереди постройки флота нужно 15 млрд долларов.