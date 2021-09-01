В сети показали первый электромобиль Subaru

В интернет попали фото Subaru Solterra. Первый электрокар Субару поступит в продажу примерно через год – во второй половине 2022 года, сообщает АвтоПортал.

Рубленный дизайн Subaru Solterra 2023 оказался до боли знакомым. Дело в том, что электрокроссовер является близким родственником Toyota bZ4X. Силуэт двух электромобилей, по сути, одинаковый, а отличаются они разве что формой фар и оформлением передней части.

Мало того, салон Subaru Solterra также отличается от интерьера Toyota bZ4X лишь деталями. Внутри можно заметить виртуальную приборку, большой тачскрин и высокую центральную консоль.

Известно, что инженеры Subaru и Toyota совместно разработали новую электрическую платформу. Характеристики Subaru Solterra пока не разглашают, хотя известно, что он будет полноприводным и с двумя моторами. По предварительным данным, его мощность составит 300 л. с., а запас хода достигнет 600 км.