Новые нормы питания в учебных заведениях вступили в силу

С сегодняшнего дня вступили в силу нормы питания в учебных заведениях, детских учреждениях оздоровления и отдыха и Порядок организации такого питания, сообщает Укринформ.

Они утверждены постановлением Кабинета Министров № 305 от 24 марта 2021 года.

В частности, новыми нормами ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также соков. Они также не предусматривают колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия, поскольку эти продукты имеют высокое содержание соли, сахара, а некоторые из них - консерванты и трансжирные кислоты, что противоречит принципам здорового питания.

Также уменьшены нормы потребления хлеба и картофеля, зато увеличено количество потребления молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

Кроме того, увеличены нормы растительного и сливочного масла, расширили вариацию использования продуктов при составлении меню.

Кабинет Министров определил переходный период введения норм питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха. Для обеспечения закупки пищевых продуктов в соответствии с нормами установлен переходный период до 1 января 2022 года. Учебные заведения могут использовать уже заключенные договора на поставку продуктов питания и услуг по питанию, которые действуют до 31 декабря 2021 года.