Украина рассчитывает на гарантии США по "СП-2" - Зеленский

Украина рассчитывает на гарантии со стороны США в случае достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", сообщает Укринформ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам после презентации программы трансформации Украины для аналитических центров США.

"Если достроят, то мы еще поборемся - как он будет работать ... Если работать, то обсудим конкретные вещи и гарантии" , - заявил президент.

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь о санкциях, он сказал: "Да, имею в виду санкции".

Он также отметил, что в Вашингтоне у него состоялись переговоры с министром энергетики Дженнифер Гренгольм, и был подписан важный меморандум между НАЭК Энергоатом и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. По его словам Штаты инвестируют в украинскую энергетику от 5 до 30 млрд долларов.