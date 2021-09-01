Украина хочет привлечь США к Нормандскому формату – Зеленский

Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в норманнской формате с целью мирного урегулирования ситуации на востоке Украины, сообщает Укринформ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, представляя для аналитических центров Америки программу трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США.

"Мы серьезно думаем, как развивать Нормандский формат для мирного урегулирования ситуации. И пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона" , - сказал он.

Вопрос Украины сегодня - это "не вопрос только в Украине", добавил он. Оно касается всего региона, в частности Молдовы, стран Балтии, а также независимости Беларуси.

"Не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответа на эти вопросы" , — отметил президент.

После презентации он уточнил журналистам, что поднимать этот вопрос на переговорах с президентом Джо Байденом, и возможно, начнет с этого саму встречу.