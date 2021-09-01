В МВД хотят развивать волонтерское пожарное движение

Министерство внутренних дел заинтересовано в активном развитии добровольного пожарного движения в Украине.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

"Ни одна развитая страна не работает исключительно за счет государственных пожарных служб. Опыт коллег из Германии, где привлечено более миллиона добровольцев-пожарных, демонстрирует свою эффективность. Мы заинтересованы в заимствовании немецкого опыта в создании эффективной модели волонтерского/добровольного пожарного движения" , - сказал глава МВД.

Стороны выразили надежду, что проект, направленный на создание и развитие добровольных пожарных дружин в территориальных общинах мог бы быть поддержан Немецким обществом международного сотрудничества, которое давно работает в Украине по поручению Федерального правительства Германии и довольно тесно взаимодействует с органами системы МВД.