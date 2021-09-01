У Зеленского оценили вероятность встречи с Путиным

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, российские журналисты задали вопрос его пресс-секретарю Сергею Никифорову о вероятности встречи главы украинского государства с Владимиром Путиным, сообщает Вести.

Никифоров ответил, что Зеленский готов в любой момент встретится с российским коллегой.