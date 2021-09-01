У Зеленского оценили вероятность встречи с Путиным

У Зеленского оценили вероятность встречи с Путиным
Фото: пресс-служба ОП

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, российские журналисты задали вопрос его пресс-секретарю Сергею Никифорову о вероятности встречи главы украинского государства с Владимиром Путиным, сообщает Вести.

Никифоров ответил, что Зеленский готов в любой момент встретится с российским коллегой.

При этом на уточняющий вопрос, ведется ли какая-то подготовка к возможной встрече, Никифоров сказал следующее: "Спросите своего президента".

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