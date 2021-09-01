Участник Олимпиады-2012 погиб в результате ДТП

Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Василий Белоус погиб в результате ДТП, которое произошло в его родной Молдове. Спортсмену было 33 года, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание The Sun, он потерял контроль над своим Mercedes во время одной из поездок на севере страны, в результате чего его автомобиль на высокой скорости врезался в стену монастыря. Белоус скончался на месте.

Пока неизвестно, что заставило его внезапно свернуть с дороги, прежде чем столкнуться с бетонным ограждением. У него остались жена и двое детей.

Василий Белоус (слева)

На Олимпийских играх в Лондоне боксер из Молдовы дошел до второго раунда. На старте соревнований он победил соперника из Танзании Селемана Кидунду, но затем уступил украинцу Тарасу Шелестюку. В 2017 году Белоус завоевал "бронзу" на чемпионате Европы во втором полусреднем весе.

Всего на его счету 116 поединков в любительском боксе, 72 из которых он выиграл. Свой последний бой спортсмен из Молдовы провел четыре месяца назад в Польше.