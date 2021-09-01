ВОЗ предупреждает об опасности голода в Афганистане

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2021 году половина детей в Афганистане будут голодать, а текущая ситуация еще больше ухудшит доступ населения к пищевым продуктам, сообщает Левый берег.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, около 12,2 млн человек чувствовали бы продовольственную нестабильность к захвату талибов. Кризис недостатка продовольствия и недоедания в Афганистане усилился из-за пандемии COVID-19, подорожание продуктов питания и потерю более 40% урожая страны из-за засухи в этом году.

Девять из 13 провинций страны, которые сильно пострадали от засухи, "значительно превышают чрезвычайный порог ВОЗ по глобальному острому недоеданию (15%), а некоторые районы сообщают о цифрах даже до 35%", говорится в отчете.