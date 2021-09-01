Вертолет ВМС США упал в океан у берегов Калифорнии

Вертолет ВМС MH-60S взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и потерпел крушение приблизительно в 110 километрах от берега, сообщает Корреспондент.

Американский военный вертолет рухнул в океан у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте Тихоокеанского флота США.

Указано, что вертолет ВМС MH-60S взлетел с борта авианосца Abraham Lincoln и потерпел крушение приблизительно в 110 километрах от берега.

"Поисково-спасательные операции продолжаются с участием нескольких воздушных и плавсредств береговой охраны и военно-морского флота" , – говорится в заявлении.

MH-60S – модификация вертолета SH-60 Seahawk, разработанная для ВМС США. Всего на вооружении американских моряков находятся более 500 вертолетов этого типа.