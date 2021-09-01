Paperless, МВФ и каннабис: чем займется Рада после каникул

Повестка парламента на осень будет пестрой: у власти первоочередной вопрос — это закрытие обязательств перед Международным валютным фондом и принятие закона, разрешающего проведение местных референдумов, а оппозиция сосредоточится на критике повышения тарифов и "земельной" реформы, сообщает Вести.

"Карманные" деньги от ЕС

Пленарная неделя в парламенте начнется 7 сентября, с традиционного совета лидеров всех фракций.

"Сейчас мы еще в официальном отпуске — знаю, что многие коллеги уже вернулись в свои округа, подгоняют законопроекты, которые будут вносить в Раду. А в партийных чатах буквально кипит жизнь: там так много сообщений, что если не читать постоянно, можно пропустить важные темы" , — рассказывает депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Парламентская неделя, скорее всего, начнется с вопросов, необходимых для получения кредита МВФ. В первых числах, как ожидается, в Киев прибудет миссия Фонда, чтобы продолжить переговоры о программе финансирования stand-by. Речь о получении суммы в $600–700 млн, а также порядка €600 млн макроэкономической помощи от Евросоюза, выделение которых подвязано к кредиту от МВФ.

"Но Фонд предоставил Украине бесплатную помощь в $2,7 млрд для восстановления экономики после коронавируса, и Минфин уже открыл этот "подарок", который полностью покроет $3 млрд долговых выплат в сентябре.

Все знали об этих выплатах, но продолжали вести себя, как подросток, потративший все деньги не на нужный в учебе планшет, а на развлечения с друзьями. И только приезд бабушки с "карманными" деньгами для внука спас его от полного фиаско" , — утверждает депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Домашняя работа, выполнения которой ждет МВФ, включает принятие закона о НАБУ (урегулирует процедуру назначения/увольнения директора бюро, которую прошлой осенью признал неконституционной КСУ в рамках противостояния суда с Офисом президента); ряда технических законопроектов о НБУ и банковском законодательстве. Но что гораздо важнее — внесение сбалансированного проекта закона госбюджета-2022 в Раду. Его, разумеется, придется согласовать с Фондом. И, вероятно, по этой причине в парламент цифры еще не передали.

"Мы их еще не видели — такой коммуникации с правительством нет. К сожалению, даже профильные комитеты там не всегда привлекают к наработке решений" , — подтвердил депутат от "СН" Александр Качура.

Ситуацию усложняет то, что Украина почти сорвала дедлайн по получению помощи от ЕС — он истекает 14 сентября: если просрочить дату, на €600 млн можно не рассчитывать.

"Последний шанс" Рады

Среди приоритетных тем депутаты от СН называют продолжение судебной реформы, вопрос коммунальных тарифов, ряд налоговых законопроектов — например, об урегулировании политики штрафов для бизнеса, социальные ("О пересмотре формулы прожиточного минимума").

"Также продолжение реформы децентрализации, будем собирать голоса за внесение изменений в Конституцию (о том, чтобы окончательно передать полномочия на места. — авт.) и, вероятно, рассмотрим законопроект о местных референдумах.

Акцент — на построении системы народовластия и децентрализации: именно сейчас мы имеем исторический момент, когда можно успеть провести реформы через сессионный зал, ведь в 2022-м будет начало следующей предвыборной кампании, политики начнут говорить на "белое" — "черное", и найти конструктив в зале будет уже сложно" , — говорит Качура.

Еще один проект подвязан к началу работы Бюро экономической безопасности (БЭБ) — нового органа, который создан вместо Госфискальной службы и призван забрать "экономические" полномочия у СБУ и МВД.

"Проект отберет ненадлежащие функции у СБУ, определяя подследственность БЭБ. По моим оценкам, он будет принят — новый орган уже создан, и теперь надо будет вносить изменения в УПК и Уголовный кодекс. ГФС расформируют уже 29 августа, и к этому моменту в БЭБ должно быть сформировано уже 30% штата, то есть в первых числах сентября начнется набор сотрудников. И они уже готовятся к тестированию" , — рассказывает депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк.

Еще один, "ресурсный", законопроект, по словам Василевской-Смаглюк, — об увеличении налоговых ставок и акцизов для бизнеса в связи с выбросами СО2. Его инициаторы продвигали идею как инструмент борьбы с олигархами, однако бизнес-ассоциации усмотрели в нем нормы, направленные против малого и среднего бизнеса. А вот резонансный закон "О системе общественного здоровья", принятый в первом чтении весной и содержавший норму об обязательном предоставлении школьниками листа с прививками для допуска к учебе, не является приоритетным (да и норму о прививках из него исключили).

"Скорее всего, будем рассматривать его в общем порядке" , — заверил Качура.

Paperless и отставки

Отдельный вопрос — принятие законопроекта, легализующего медицинский каннабис. Накануне отпуска Рада не смогла принять его, отправив на доработку: основным камнем преткновения стала норма о выращивании растения в Украине.

По словам нардепа от СН Максима Бужанского, риск в том, что под видом "медицинского" на плантациях начнут выращивать наркосодержащие растения, и распространение "травки" резко упростится. "В стране есть нелегальный табак, нелегальный алкоголь, топливо. Мы не в состоянии это побороть. И, зная это, мы хотим добавить к этому списку еще и наркотики?" — иронизирует депутат.

При этом Минздрав уже расширил перечень разрешенных наркосодержащих препаратов несколькими наименованиями, содержащими каннабис.

"Будем этот вопрос подавать в другом формате. Не все понимают, как должна работать эта индустрия, и мы уже записали эти вопросы. Мы отработаем (спорные. — авт.) вопросы и осенью еще раз будем подавать проект в Раду" , — комментирует тему глава фракции "СН" Давид Арахамия.

Еще одна реформа, которую могут рассмотреть в обозримом будущем, — принятие изменений в законы, что необходимо для перехода к "режиму paperless". Речь о постепенном отказе госорганов от использования бумаги в работе — сегодня те же депутаты каждое пленарное утро получают стопки распечатанных законопроектов и отказаться от них не могут.

А вот отставки Кабмина, о которой начали говорить некоторые оппозиционные политики (и анонимные Telegram-каналы), осенью не будет. Об этом сказали сразу несколько собеседников во фракции СН.

"Не верю, что Кабмин уйдет в отставку — там немало хороших министров: и Александр Кубраков (инфраструктура. — Авт.), и Сергей Марченко (Минфин), и Алексей Любченко (вице-премьер — министр экономики)" , — сказал депутат от "СН" Алексей Устенко.

"В моем личном рейтинге министров, имеющих иммунитет от отставок, — глава Минцифры Михаил Федоров, глава Минагрополитики Роман Лещенко — за земельную реформу, а также глава Минрегиона Алексей Чернышов — за проведение децентрализации. А вот точечных изменений по трем-четырем министрам стоит ждать ближе к концу сентября" , — говорит Александр Качура.

В зоне риска, по мнению наших собеседников, — глава Минюста Денис Малюська, Минкульта Александр Ткаченко и Минобороны Андрей Таран.

"Кабмин не будут менять просто потому, что не хватит голосов, чтобы собрать новый состав. Никто из претендентов на пост премьера не имеет однозначной поддержки зала", — сказал источник в "СН".