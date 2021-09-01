Vodafone озвучил сумму сделки по покупке оператора Vega

Мобильный оператор "Vodafone Украина" покупает оператора фиксированной связи Vega Telecom у компании Рината Ахметова SCM за сумму до $15 млн. Об этом стало известно из отчета Vodafone для инвесторов, сообщает UBR.

В документе сказано, что указанная сумма является предварительно обозначенной ценой сделки.

Согласно отчету, договор о купле-продаже актива был заключен в июне 2021 года. Vodafone приобретает 99,9929% уставного капитала "Фарлеп-Инвест" и 95% уставного капитала ООО "Кабельное ТВ-Финанс". Эти компании входят в группу Vega.

Главной причиной покупки является возможность для Vodafone выхода на рынок фиксированной связи. Тем более, что мобильному оператору "катастрофически не хватает 4G-частот", а у Vega, помимо пользователей проводного интернет-доступа, есть еще "бонус" – частоты 2,5-2,7 ГГц, которые подходят для внедрения 4G.

Напомним, согласование от Антимонопольного комитета было получено 19 августа. Регулятор указал, что покупка не должна привести к монополизации рынков, на которых присутствуют компании, так как их совокупные доли на региональных рынках телекоммуникаций не превышают 11%.