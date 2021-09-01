Какие электрифицированные авто предлагаются на рынке

В эпоху глобальной электрификации транспорта полезно знать, чем электромобиль отличается от гибрида и подзаряжаемого гибрида, какие у них достоинства и недостатки? Что такое «мягкий гибрид» и гибрид ли это вообще? Сайт также выяснил, какие электрифицированные модели предлагаются в Украине, и что сегодня предпочтительнее в наших условиях, сообщает Autoconsulting.

По данным, на сегодняшний день чистым электрокарам на рынке новых автомобилей в Украине принадлежит меньше 1% рынка, а гибридам и подзаряжаемым гибридам - больше 12% рынка. Официально у нас предлагается больше полусотни моделей электромобилей и гибридов обоих типов (HEV и PHEV).

Среди электрокаров, это, в частности - Audi e-tron и Q2, BMW i3, Fiat 500, Hyundai Ioniq и Kona, Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQA и EQC, Mini One/Cooper, Nissan Leaf, Porsche Taycan, Renault ZOE, Volkswagen ID.3. А среди гибридов всех типов - это, например, Audi A4, A6, A7, A8, Audi Q5, Q7, Q8 в разных типах кузовах, BMW 7 и X5, DS7 Crossback E-Tense, Ford Mondeo, Jaguar F-Pace, Haval H6, Honda CR-V и Honda Jazz, Hyundai Ioniq и Tucson, Infiniti XJ/Qx60, KIA Niro, Land Rover Defender, Discovery, Evoque, Range Rover, Lexus LC, LS, NX, RX, UX, Maserati Ghibli, Mazda CX-30, Mitsubishi Outlander PHEV, Mazda CX-30, Mercedes-Benz C-Class, E-Class, S-Class, GLA, GLC, GLE, GLS, Peugeot 3008, Porsche Cayenne и Panamera, Subaru Forester и XV, Suzuki Ignis и Vitara, Toyota Camry, CH-R, Corolla, Highlander, RAV4, Yaris, Volkswagen Touareg, Volvo S90, V60, V90, XC40, XC60, XC90 и еще добрый десяток других моделей.

Есть из чего выбрать. Но какая же между ними разница?

Разница

Для начала, кратко определимся с названиями. Гибридный автомобиль, или HEV - это автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем (ДВС), который работает в сочетании с отдельным электромотором. HEV могут двигаться, используя либо только электродвигатель, либо только ДВС, либо их комбинацию. Чаще всего, на чем ехать решает бортовой компьютер. Так называемый «мягкий гибрид» - это больше маркетинговый термин. Зачастую «мягкие гибриды» двигаться исключительно на электротяге не могут, а электрифицированная «начинка» лишь помогает при движении или старте.

Бортовой аккумулятор, который питает электродвигатель гибридного автомобиля, относительно невелик. Благодаря этому, аккумулятор в гибридном автомобиле можно легко заряжать на ходу. Либо от ДВС, либо от электричества, генерируемого при движении по инерции или торможении. Именно поэтому, некоторые компании называют свои HEV «самозарядными гибридами». И этим они отличаются от PHEV - подзаряжаемых или подключаемых гибридов.

Основные элементы подзаряжаемого или подключаемого гибридного автомобиля (PHEV) очень похожи на стандартный гибридный автомобиль. Здесь тоже дополнительная аккумуляторная батарея и электродвигатель для поддержки работы бензинового или дизельного мотора. Основное отличие от HEV заключается в том, что аккумулятор здесь большей емкости. Это позволяет PHEV двигаться намного дальше только на электроэнергии. В то же время, такие размер и емкость аккумулятора требуют дополнительной зарядки извне, как в электрокарах. Аккумуляторной батарее PHEV недостаточно только энергии торможения.

Чистые электрокары - EV сегодня предлагаются практически во всех автомобильных классах. От городских авто и супермини, семейных хэтчбеков и автомобилей представительского класса, до кроссоверов и внедорожников с чисто электрической трансмиссией. Теоретически, электромобили есть на любой бюджет, но в отличие от HEV и PHEV, их АКБ надо постоянно заряжать. Подстраховки в виде ДВС, на случай, когда окончится заряд батареи, в EV нет.

В чем же достоинства и недостатки EV, HEV и PHEV в украинских условиях эксплуатации.

Достоинства и недостатки

Обычные гибриды - HEV способны проехать только на электротяге всего пару километров. Поэтому, наиболее выгодно их использовать в городе. Вы можете ползти в тянучках на электротяге, экономя топливо. И заряжать аккумулятор энергией торможения. За городом электродвигатель помогает при разгоне, и это тоже экономит горючее. Но если вы ездите активно и динамично, экономия будет небольшой, поскольку ДВС все равно станет работать в полную силу. В отличие от чистых ДВС, гибриды предлагают более комфортную езду. Среди дополнительных преимуществ гибридных авто отмечают и то, что водителю не нужно менять свои привычки. Гибриды заправляются на АЗС и нет нужды морочиться с зарядными устройствами и проводами. Но в отличие от чистых ДВС, гибриды, обычно дороже и при покупке, и в обслуживании. И заметно тяжелее.

Подключаемые или подзаряжаемые гибриды PHEV, также как некоторые электрокары способны предложить отличную динамику разгона. Кроме того, они дают возможность езды только на электричестве в диапазоне, в среднем, от 20 до 80 км. PHEV может подзаряжаться так же, как и гибрид во время движения. А может - и от внешней зарядки, будь то зарядная станция или домашняя розетка. В комплекте к PHEV обычно идут адаптеры для разных видов зарядки. Таким образом, за ночь дома или за рабочий день в офисе, вы имеете возможность так подзарядить АКБ своего PHEV, что будете ездить на работу и с работы только на электричестве и очень недорого. Причем, ездить очень комфортно и при этом динамично. А если аккумулятор разрядится, вам всегда поможет двигаться дальше бензиновый или дизельный ДВС.

Но надо учитывать, что PHEV дороже обычного авто с ДВС и HEV и по цене, и в обслуживании. А если ваши обычные маршруты - это длительные поездки, разряженный аккумулятор может стать мертвым грузом, который вы будете вынуждены возить и тратить больше топлива.

Электромобили - EV дороже при покупке, чем авто с ДВС. Но владельцы электрокаров могут получить выгоду от сверхнизких (по сравнению с ДВС) эксплуатационных расходов. И от очень комфортной и практически бесшумной езды. Но вам придется привыкнуть, что вместо шланга, в “бензобак” вставляется провод. Но розетки к нему на трассе встречаются не так часто, как АЗС. Что пробег ваш от одной “заправки”/зарядки - ограничен и вдвое, а то и втрое меньше, чем у авто с ДВС. Поэтому, поездки на дальние расстояния могут стать проблемой. А времени на полную зарядку EV уйдет в разы больше, чем на полное заполнение бака. Вам также придется самостоятельно строить зарядную станцию у себя дома или покупать настенный бокс. От обычной бытовой розетки современные электромобили с емкими батареями будете заряжать оооочень долго. Так что электрокар - это сегодня по большей части городской вид транспорта.

Если объективно оценивать отечественную инфраструктуру зарядных станций, оптимальными для нашей страны можно считать подзаряжаемые гибриды. НО! Как известно, большинство европейских стран намерены полностью отказаться от авто с ДВС к 2030 году. И дальнейшая судьба гибридов (в том числе и подзаряжаемых) пока под вопросом. Хотя, у PHEV - намного больше шансов протянуть подольше и не попасть под запрет сразу. Тем не менее, самые перспективные долгожители - электромобили. И переходить на них нам все равно придется.