В Черновцах вернули русский язык в школу благодаря ОПЗЖ

В конце прошлого учебного года к народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Михаилу Папиеву обратились родители учеников Черновицкой общеобразовательной школы I-III ступеней №4 с просьбой помочь, чтобы в программе осталось изучение русского языка как второго иностранного.

Как сообщила пресс-служба ОПЗЖ﻿, Михаил Папиев отреагировал на родительское обращение. Результатом стало решение администрации школы №4 оставить в программе на 2021-2022 учебной год изучение русского языка.

Народный депутат акцентировал, что закон "О полном общем среднем образовании" является антиконституционным, поскольку нарушает ряд статей Конституции Украины и дискриминирует граждан по языковому признаку.