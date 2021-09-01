В Черновцах вернули русский язык в школу благодаря ОПЗЖ
В конце прошлого учебного года к народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Михаилу Папиеву обратились родители учеников Черновицкой общеобразовательной школы I-III ступеней №4 с просьбой помочь, чтобы в программе осталось изучение русского языка как второго иностранного.
Как сообщила пресс-служба ОПЗЖ, Михаил Папиев отреагировал на родительское обращение. Результатом стало решение администрации школы №4 оставить в программе на 2021-2022 учебной год изучение русского языка.
Народный депутат акцентировал, что закон "О полном общем среднем образовании" является антиконституционным, поскольку нарушает ряд статей Конституции Украины и дискриминирует граждан по языковому признаку.
Также депутат отметил, что ОПЗЖ будет
"добиваться кардинального пересмотра политики в сфере образования и культуры с учетом рекомендаций Венецианской комиссии касательно обеспечения прав национальных меньшинств".