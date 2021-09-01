Парковки Киева "вывели из тени": автомобилистов ждут перемены

Парковки Киева "вывели из тени". Теперь с автомобилистов будут собирать средства, которые будут поступать в городской бюджет, сообщает﻿ на своем портале Киевский городской совет.

Киевский городской совет 64 голосами поддержал внесение изменений в приложение 5 решения от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве".

Изменениями добавлено 214 новых специально отведенных (ночных) парковок на 21 тыс. 657 машиномест.

Как отметил начальник Управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин, это те площадки, которые десятилетиями функционировали нелегально, принося доход определенным группам лиц. Ранее они никоим образом не были оформлены, и бюджет города не получал никаких средств за их использование.

Также проектом решения увеличивается количество машиномест до 7896 на 225 имеющихся площадках. Таким образом, в Киеве будут действовать 660 специально оборудованных площадок на 60 тыс. 159 машиномест.

"При условии обустройства и эксплуатации новых площадок, ориентировочная сумма дополнительных поступлений составит 46 млн грн в год, – отметил Дмитрий Рахматуллин. – Поступления от увеличения машиномест на существующих паркоплощадках принесет бюджету города дополнительно 16,8 млн грн в год".

Кроме того, принятым решением из приложения изымаются земельные участки, на которых оформлена аренда или постоянное пользование, а также площадки, расположенные на проезжей части улиц. 91 паркоплощадка на 7167 машиномест включается в перечень отведенных (дневных) парковочных площадок, согласно Приказу ГТИ № Р-67 от 25 марта 2021 года.