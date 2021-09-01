Пора отправить косуху на отдых: актуальные кожаные вещи осени 2021

С наступлением осени вспоминаем ассортимент интересной и стильной верхней одежды. Например, кожаной, сообщает РБК-Украина.

Вот только кожаная косуха - предмет слегка заношенный в последнее время и можно дать ему отдохнуть. Если вы хотите модный образ с косухой - вдохновляйтесь Хэйли Бибер и ее оверсайз-курткой. Или выбирайте альтернативу. Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.⠀

фото: instagram.com/hoskelsa)

Какая кожаная одежда в тренде осенью 2021

Кожаный жакет. Пока еще работает как сильный стилеобразующий элемент, который можно надеть на любую простую базу и получить интересный образ.

Кожаная рубашка. Так же, как жакет, но более расслабленное направление.

Кожаные куртки в стиле миллитари. Если вам нравится эта эстетика.

Кожаный тренч или пальто.

Идеальны в дождливую погоду. Выглядят очень стильно и остро в аутфитах.

Утепленные варианты:

Кожаные стеганые жилеты, пуховики и пальто.

Автор: Татьяна Турчаникова