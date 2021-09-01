Пора отправить косуху на отдых: актуальные кожаные вещи осени 2021
С наступлением осени вспоминаем ассортимент интересной и стильной верхней одежды. Например, кожаной, сообщает РБК-Украина.
Вот только кожаная косуха - предмет слегка заношенный в последнее время и можно дать ему отдохнуть. Если вы хотите модный образ с косухой - вдохновляйтесь Хэйли Бибер и ее оверсайз-курткой. Или выбирайте альтернативу. Такой совет дала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.⠀
Какая кожаная одежда в тренде осенью 2021
- Кожаный жакет. Пока еще работает как сильный стилеобразующий элемент, который можно надеть на любую простую базу и получить интересный образ.
- Кожаная рубашка. Так же, как жакет, но более расслабленное направление.
- Кожаные куртки в стиле миллитари. Если вам нравится эта эстетика.
- Кожаный тренч или пальто.
Идеальны в дождливую погоду. Выглядят очень стильно и остро в аутфитах.
- Утепленные варианты:
Кожаные стеганые жилеты, пуховики и пальто.
Автор: Татьяна Турчаникова