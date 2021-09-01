Утечка сирийской нефти распространяется: может достичь Кипра

Разлив нефти, который возник из крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Сирии, растет и распространяется через Средиземное море и может достичь Кипра в среду, пишут мировые СМИ.

Сирийские чиновники заявили на прошлой неделе, что в хранилище, заполненном 15 тысячами тонн топлива, образовались трещины, через которые просачивалась нефть с 23 августа на тепловой электростанции в сирийском прибрежном городе Баниас. Они сказали, что смогли взять его под контроль.

Анализ спутниковых снимков Orbital EOS теперь показывает, что разлив нефти был больше, чем считалось изначально и составляет около 800 квадратных километров - площадь примерно такого же размера, как Нью-Йорк.

Компания сообщила во вторник вечером, что нефтяное пятно была примерно в 7 километрах от кипрского побережья.

Кипрский департамент рыболовства и морских исследований заявил, что, основываясь на симуляции движений разлива нефти и метеорологических данных, пятно может достичь мыса Апостолс Андреас "в ближайшие 24 часа". Департамент разместил заявление около 11:00 по местному времени во вторник.

Он также заявил, что готов помочь в борьбе с разливом.

Мыс Апостол Андреас находится на контролируемом Турцией севере разделенного острова и находится чуть более чем в 130 километрах к западу от сирийского города Баниас.