МВФ не помог: эксперты оценили влияние транша на курс гривны

Безвозвратный транш от Международного валютного фонда (МВФ) на 2,7 млрд долларов, который Украина получила накануне Дня Независимости, никак не повлиял на валютный рынок. Деньги не будут направлены на рынок.﻿, сообщает РБК-Украина.



"Эти деньги будут направлены в золотовалютные запасы страны, и эта информация носит чисто психологический характер для участников рынка. Ведь эти деньги не будут направлены на межбанк и влияние на курс пока не имеют" , - считает директор департамента казначейства "Идея Банк" Ярослав Кабин.



И хотя напрямую эти поступления не влияют на курсообразование, тем не менее, как полагает аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко, наличие этих денег означает, что страна без лишних хлопот сможет пройти через пиковые выплаты по валютным долгам в ближайшее время.

Напомним, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

Международные резервы Украины благодаря деньгам МВФ увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов - максимума за 9 лет.

Автор: Ростислав Шаправский