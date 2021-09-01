Китайские электромобили стали теснить конкурентов

Аналитическая компания JATO в своем исследовании пришла к выводу, что китайские производители электромобилей находятся в более выгодном положении, чем европейские и американские. Последние не могут конкурировать с «электричками» из Поднебесной по банально простой причине – цена, сообщает АвтоПортал.

Китайские электромобили против европейских

В JATO констатируют, что премиальных европейских брендов вроде Audi или Porsche есть своя клиентура и она всегда будет, однако в сегменте автомобилей масс-маркета у китайцев есть преимущество – стоимость их электромобилей снизилась настолько, что правительство КНР даже сократило субсидии на покупку таких машин.

То, что ситуация критическая, на себе уже почувствовал, в частности, VAG: кроссовер Volkswagen ID.4, который недавно вышел на рынок и почти сразу же провалился. За неполные полгода производитель продал лишь около 5 000 ID.4, тогда как за весь 2020-й планировалось реализовать около 100 000-120 000 таких электромобилей.

Цены на электромобили

И если западные машины лишь растут в цене, то китайские, наоборот, уменьшаются. Так, средняя цена электромобиля в Европе с 2011 года подскочила почти на 10 000 евро до примерно 42 600 евро – рост на 28%. В Соединенных Штатах за последние десять лет цена поднялась на 38% – до 36 200 евро. А вот в Китае цены упали почти вдвое за то же время – с 41 800 евро до 22 100 евро.

Строго говоря, связано это с тем, что китайцы взяли на прицел дешевые автомобили, тогда как европейские и американские производители пошли по пути создания роскошных и технологичных машин, которые, впрочем, более качественные. Тем не менее, цена, как говорится, решает: в Китае электромобиль можно купить всего за 3700 евро, тогда в Европе цены начинаются от 15 740 евро. В США цена самого дешевого электромобиля составляет 24 800 евро.

В целом в JATO отмечают, что европейские производители опасаются такой тенденции. Китайские электромобили могут занять значительную долю старосветского рынка и, таким образом, атаковать местный автопром. Впрочем, они уже начали это делать: не так давно в ЕС зашли бренды MG и Aiways, а в скором времени ожидается появление марок Wey, Ora и Nio др.