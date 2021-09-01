Зеленский в США презентовал План трансформации Украины

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Президент пояснил, что документ, который называется A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine, определяет видение развития Украины на ближайшие годы как " безопасности форпоста, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

По словам Зеленского, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины и США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций" , - сказал он.

Президент выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.