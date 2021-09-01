"Энергетический указ" Зеленского. Что будет с ценой на газ и тарифами на свет

Власть хочет закрутить гайки монополистам на рынке газа и электроэнергии и усилить там свое собственное влияние, сообщает Деловая столица.

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", принятое еще месяц назад. "ДС" проанализировала многостраничный документ и выбрала самые важные пункты, которые повлияют прямо или косвенно на жизнь украинцев.

Тарифы будут расти

Итак, Кабинету Министров поручено до конца этого года разработать порядок постепенного перехода к экономически обоснованным ценам на электроэнергию для бытовых потребителей и обеспечения при таком переходе социальной защиты тем, кто не сможет платить рыночную цену за электроэнергию.

Однако порядок перехода должен быть разработан лишь к концу года, а потом он будет обсуждаться и утверждаться, на что может уйти еще несколько месяцев. Сегодня же действует административно установленный тариф на электроэнергию для населения – 1,68 грн за 1 кВт-ч (для тех, кто потребляет меньше 250 кВт, с 1 октября он будет уменьшен до 1,44 грн за 1 кВт-ч), и срок действия установленного правительством тарифа – до конца апреля следующего года. Поэтому раньше этого срока никакого повышения тарифов населению можно не бояться.

Скорее всего, приближение к рыночным тарифам будет постепенным, чтобы не шокировать граждан, и может занять несколько лет. Чтобы приблизительно представить, какими будут тарифы в итоге, можно посмотреть на расчеты Минэнерго: по состоянию на сегодня рыночная цена 1 кВт-ч электроэнергии для населения должна составлять от 3 до 4 грн в зависимости от региона.

Это далеко не первая и, возможно, не последняя попытка власти перейти к т.н. "экономически обоснованным" тарифам. Многие прогнозировали их резкое повышение этой осенью, а в итоге тариф даже немножко снизили. А пока стремление власти обеспечить дешевую электроэнергию для своих избирателей выливается в необходимость введения ПСО (public service obligation, специальные обязательства), из-за чего накапливаются долги между участниками рынка.

Меняем газ на уголь

Будет ли какая-то польза от решения СНБО — вопрос будущего, пока же власть пытается затыкать возникающие на рынке дыры всеми подручными средствами.

В частности, сегодня (как и в феврале этого года) возник значительный дефицит угля на ТЭС. По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на 30 августа на складах угля в 2,2 раза меньше, чем предусмотрено графиком накопления для работы в осенне-зимний период.

Причины дефицита называются разные — от увеличения потребления угля летом из-за остановки двух энергоблоков АЭС до дефицита денег у тепловой генерации, вызванного низкими ценами на электроэнергию на рынке в июле. Называется и версия сознательного создания дефицита топлива с целью поддержать цены на электроэнергию на выгодном для производителей уровне.

Как бы там ни было, дефицит угля есть, а вот денег для его закупки — не достаточно. Поэтому подручным средством для затыкания этой дыры может выступить "Нафтогаз" — в конце прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко заявил, что рассматривается возможность, что уголь на мировом рынке закупит "Нафтогаз" и передаст его государственной "Центрэнерго", получив взамен электроэнергию и, продав на рынке, вернет средства.

Министр считает, что такая схема позволит "Нафтогазу" даже заработать. Однако эксперты считают иначе. Цена на уголь на ближайшие один-два квартала — $130-150 за тонну, и сюда же нужно добавить расходы на логистику, валютные риски и стоимость капитала в кассовом разрыве, что в итоге дает среднюю цену тонны угля около $160. Эксперт Алексей Хабатюк подсчитал, что для производства 1 кВт-ч электроэнергии нужно около 470 грамм угля, а если добавить остальные расходы (зарплата, затраты на ремонт, налоги) то выходит, что цена произведенной электроэнергии составит около 2,6 грн за 1 кВт-ч (без НДС).

Однако цена электроэнергии на рынке сейчас (для поставок в октябре) составляет 1,75 грн за 1 кВт-ч. Поэтому налицо — убытки от участия "Нафтогаза" в этой угольно-электрической схеме. А убытки "Нафтогаза" — это снижение платежей в госбюджет. И еще большее усложнение общей картины неплатежей и долгов между участниками рынка.

Газ пойдет на биржу

Указом президента также поручено Кабинету Министров до 31 октября этого года разработать и подать в Верховную Раду изменения в закон "О рынке природного газа", которые будут предусматривать, что доминирующие участники рынка должны в обязательном порядке продавать часть добытого в Украине газа на бирже. Очевидно, что под доминирующей имеется в виду государственная компания "Укргаздобыча", которая в прошлом году добыла 13,5 млрд куб. м газа, заняв на украинском рынке долю в 72%. Остальные компании (частные) далеко отстали от нее, например, доля "ДТЭК Нефтегаз" по итогам прошлого года составила около 9% от общего объема добычи.

Это решение уже прямо не влияет на цены на газ для потребителей, но еще будет — в будущем. Оно очень пригодилось бы в прошлом году, когда с 1 августа для "Нафтогаза" были отменены требования поставлять газ населению по фиксированным ценам, и цены для бытовых потребителей стали рыночными. Тогда частные поставщики газа очень хотели получить дешевый ресурс, который "Нафтогаз" (фактически управляющий "Укргаздобычей") сам использовал по своему усмотрению, из-за чего его обвиняли в монополизме.

Однако сейчас, когда цены газа на рынке значительно выросли, и для населения снова были возвращены фиксированные тарифы, а "Нафтогаз" — продал поставщикам большой объем газа для дальнейшей поставки населению, решение о продаже на бирже для рядового украинца пока не актуально. Не актуально, поскольку бытовые потребители получают газ по четко зафиксированной цене.

Но снова актуальным этот вопрос станет после отмены регулирование цены газа для бытовых потребителей — ведь тогда поставщики вернуться к его закупкам на рынке. Тогда продажа газа отечественной добычи через биржу позволит несколько ограничить монопольное право "Нафтогаза" распоряжаться этим ресурсом, и установит некий индикатив рыночной цены.

Государство берет власть в сетях

Целый ряд пунктов в решении СНБО посвящены теме увеличения влияния государства на компании, которые управляют распределительными сетями — газовыми и электрическими, а также на компании, которые осуществляют розничную продажу газа и электроэнергии бытовым потребителям.

В частности, Кабмин должен будет разработать "действенный механизм" обеспечения возможности вводить временные администрации в компании, работающие в энергетической сфере, в случае угрозы нарушения поставок электроэнергии.

Также власть хочет усилить демонополизацию на рынке продажи электроэнергии. Об этом предупреждал еще в июле, после заседания СНБО, его секретарь Алексей Данилов.

Для этого правительство вместе с НКРЭКУ, Нацкомиссией по ценным бумагам, Фондом госимущества, Антимонопольным комитетом, СБУ и аппаратом СНБО должны проанализировать структуру собственности всех операторов систем распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить конечных собственников этих компаний.

Тут следует пояснить, что операторы систем распределения и поставщики универсальных услуг — это компании, которые появились после разделения облэнерго на две: первые компании стали заниматься только доставкой электроэнергии до потребителя, а вторые — ее продажей. Однако собственники у обоих видов компаний остались те же, что были и у облэнерго.

Аналогичное разделение функций было проведено на рынке газа, в результате чего бытовой потребитель, например, в Полтавской области, получает газ по трубе, которую обслуживает "Полтавагаз", но газ он покупает у совершенно другой компании.

Теперь же власть планирует проверить, насколько выполнены меры по отделению функций доставки электроэнергии от функций по ее продаже, и не допустить функционирования интегрированных субъектов хозяйствования — то есть компаний, которые и доставляют электроэнергию до потребителя, и одновременно продают ее.

Пока такое разделение функций на рынке электроэнергии не имеет никакого смысла для бытового потребителя, поскольку для всех установлен единый по стране тариф. Однако это станет важным, когда для бытовых потребителей заработает такой же розничный рынок электроэнергии, каким был рынок газа в прошлом году после 1 августа, и бытовые потребители смогут покупать электроэнергию не только у своего бывшего облэнерго.

На розничном газовом рынке также планируются изменения. Кабмин до 31 октября должен будет определить орган власти, который будет отвечать за реализацию госполитики в системе распределения газа и за формирование реестра объектов газораспределительных систем всех форм собственности.

А до конца января следующего года со всеми облгазами будут повторно заключены новые договора эксплуатации газораспределительных сетей (которые преимущественно находятся в государственной собственности). Для этого будет проведена инвентаризация и проверка правоустанавливающих документов на государственное имущество.

Также будет проведена независимая оценка газораспределительных сетей и инвентаризация земли, на которой располагаются объекты газотранспортной системы.

Последние пункты, в частности, нужны для того, чтобы решить вопрос о введении для облгазов арендной платы за пользование сетями. В частности, целесообразность этого должна будет оценить НКРЭКУ.

Эти готовящиеся на рынке газа и электроэнергии изменения преследуют несколько целей, помимо борьбы с монополизмом. С одной стороны — это перераспределение властью денежных потоков в свою пользу, когда, увеличив давление на собственников энерго- и газовых компаний, можно добиться снижения их заработков. И одновременно с этим можно дать возможность заработать на рынке "своим" людям: утвержденные указом меры предусматривают, что находящиеся в собственности государства пакеты акций облэнерго будут исключены из перечня подлежащих приватизации, и потом от этих облэнерго акции операторов систем управления будут переданы в управление Министерству энергетики, а поставщиков универсальных услуг — в управление "Энергоатому".

При этом усиление роли государства на энергетическом рынке теоретически даст возможность сильнее влиять на величину тарифов, как минимум, чтобы они росли менее динамично, и было бы легче держать в узде украинцев, которым нынешняя власть обещала не то что неповышение, а вообще снижение тарифов.

И немного фантастики

Есть в указе президента и пункты, до выполнения которых Украина еще явно "не доросла". Например, Кабмин вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанком должны одобрить концепцию введения и развития рынка "зеленых" облигаций, и утвердить план ее реализации.

"Зеленые" облигации выпускаются для финансирования природоохранных проектов, и значительная их часть направлена на создание объектов в сфере возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Однако в Украине до создания рынка таких облигаций еще очень далеко. Даже уже построенные и работающие солнечные и ветровые станции находятся в кризисе из-за хронических неплатежей за проданную ими электроэнергию.

Еще одним проектом из разряда маловыполнимых можно назвать привлечение украинских компаний к реализации газотранспортных проектов в странах Европы. Из подобных проектов на слуху только создание в Украине газового хаба с возможным привлечением западных партнеров. Однако этот проект обсуждается уже давно, но дальше пожеланий исключительно украинской стороны он пока не продвинулся.

Автор: Александр Суков