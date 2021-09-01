Встреча Зеленского и Байдена: новые детали

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в 14:00 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Украинская правда.

"14:00 (в 21:00 по украинскому времени – ред.). Президент примет участие в двусторонней встрече с его превосходительством Владимиром Зеленским, президентом Украины", - отмечено в публичном расписании Джо Байдена.

О возможном совместном брифинге президентов после переговоров ничего не сообщается.

Далее в графике Байдена значится еженедельный экономический брифинг в 16:30.