Встреча с Зеленским может помочь Байдену восстановить репутацию США

Президент США Джозеф Байден должен воспользоваться встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы начать восстановление репутации Америки как союзника, который выполняет свои обещания, пишет в редакционной статье газета Financial Times, сообщает Интерфакс-Украина.

В статье отмечается, что два недавних события пошатнули доверие Киева к Вашингтону.

"Одним из них была сделка Байдена с немецким канцлером Ангелой Меркель в июле, которая позволила завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в Германию. Проект освобождает Москву от необходимости полагаться на украинский трубопровод в плане прибыльного экспорта газа в Европу. Это ставит под угрозу миллиарды долларов транзитных сборов в Киев и снимает ключевое ограничение для дальнейших российских военных вторжений в Украину. Другой - неудачный уход Америки из Афганистана - еще одной страны, которую Вашингтон поддержал в гораздо более широком масштабе, чтобы провести либеральные реформы и предотвратить возвращение к господству антидемократических сил" , - пишут авторы статьи.

По их мнению, "если Вашингтон продемонстрирует какие-либо признаки компромисса по поводу территориальных амбиций Путина в отношении Украины, Пекин вряд ли серьезно отнесется к идее поддержки США Тайваня, который президент Си Цзиньпин пообещал воссоединить с Китаем".