Боевик "ЛНР" осужден на 8 лет – СБУ

Вступил в законную силу приговор Харьковского районного суда в отношении гражданина Украины, задержанного за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом говорится в сообщении﻿ Службы безопасности Украины.

"Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого" народного ополчения Донбасса" , - заявили в СБУ.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, осужденный с огнестрельным оружием охранял позиции так называемой "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позиции подразделений ВСУ и других украинских военных формированиях, вовлеченных в проведении АТО / ООС.

"Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину" , - добавили в СБУ.