Боевик "ЛНР" осужден на 8 лет – СБУ
Вступил в законную силу приговор Харьковского районного суда в отношении гражданина Украины, задержанного за участие в незаконных вооруженных формированиях.
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
"Задокументировано, что злоумышленник по собственной инициативе в мае 2014 начал сотрудничество с российскими оккупантами: вступил в состав незаконного вооруженного формирования так называемого" народного ополчения Донбасса", - заявили в СБУ.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, осужденный с огнестрельным оружием охранял позиции так называемой "ЛНР", вел активные разведывательные действия по сбору данных о позиции подразделений ВСУ и других украинских военных формированиях, вовлеченных в проведении АТО / ООС.
"Получив боевое ранение, он переехал на лечение в Россию, рассчитывая получить российское гражданство "за заслуги". Но вместо паспорта РФ получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину", - добавили в СБУ.
"По приговору суда гражданин Украины признан виновным за участие в террористической организации "ЛНР" и хранении боеприпасов и приговорен к восьми годам лишения свободы", - подытожили в СБУ.