Количество погодных катаклизмов в мире выросло в пять раз

Погодные катаклизмы в четыре-пять раз стали больше поражать Землю. Также непогода в семь раз стала больше наносить ущерб. Исследование велось с 1970-х годов, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится отчете метеорологического агентства Организации объеденных наций. При этом на фоне роста катастроф, количество жертв уменьшилось. В 1970-х и 1980-х годах катаклизмы убивали в среднем около 170 человек во всем мире. В 2010-х годах это число упало примерно до 40 в день. В отчете было рассмотрено более 11 тысяч погодных катаклизмов за последние полвека.

В документе указано, что у 1970-х годах в мире происходило в среднем около 711 погодных катастроф в год, но с 2000 по 2009 год их количество увеличилось до 3536 в год или почти 10 в день. В отчете отмечено, что в 2010 году среднее количество стихийных бедствий в год снизилось до 3165.

Наводнение

Ученые рассказали, что большинство смертей и повреждений в течение 50 лет погодных катаклизмов было вызвано штормами, наводнениями и засухой.

Более 90% из более чем 2 миллионов смертей приходится на то, что ООН считает развивающимися странами, в то время как почти 60% экономического ущерба нанесено более богатым странам. В 1970-х годах погодные катаклизмы наносили ущерб на около 175 млн долларов, а в 2010-х годах сумма выросла до 1,38 млрд.

В ООН отметили, что точные погодные прогнозы дали возможность предупреждать катаклизмы и сокращать количество жертв.

Лесной пожар

"Хорошая новость в том, что мы учимся жить с риском и защищать себя. С другой стороны, мы все еще принимаем глупые решения о том, где разместить нашу инфраструктуру. ... Но это нормально. Мы не теряем жизни, мы просто теряем вещи" , – сказала директор Исследовательского института опасностей и уязвимостей Университета Южной Каролины (США) Сьюзан Каттер.

Каттер отметила, что ураган Ида, который накрыл побережье США, нанесет большой ущерб, но приведет в меньшим человеческим жертвам, чем ураганы прошлых лет.

"Число экстремальных погодных, климатических и водных явлений увеличивается и станет более частым и серьезным явлением во многих частях мира в результате изменения климата" , – добавила Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В пятерку самых дорогостоящих погодных катаклизмов с 1970 года вошли ураганы в США, среди них ураган Катрина в 2005 году. Пять самых смертоносных погодных катаклизмов произошли в Африке и Азии, среди которых были засуха и голод в Эфиопии в середине 1980-х годов и циклон Бхола в Бангладеш в 1970 году.