Украина огласила заявку на матч с Казахстаном

Ключевой игрок опорной зоны Тарас Степаненко из "Шахтера" и основной левый полузащитник Александр Зубков из "Ференцвароша" не помогут сборной Украины в выездном матче четвертого тура отбора на ЧМ-2022 против Казахстана. Поединок состоится в среду, 1 сентября, в Нур-Султане, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте﻿ Украинской ассоциации футбола (УАФ), в заявку попали 23 футболиста.

Полностью список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: 1. Денис Бойко, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Качараба, 11. Виктор Корниенко, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 21. Александр Караваев.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 20. Даниил Сикан.

Напомним, что после трех туров в активе сборной Украины 3 очка. В последнем матче отбора тогда еще подопечные Андрея Шевченко сенсационно не сумели обыграть Казахстан на своем поле.