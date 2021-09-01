Hyundai показала свой самый маленький кроссовер

Сегмент самых компактных вседорожников SUV-A расширяется: крошечному Suzuki Ignis уже не будет так одиноко. Но до каких рынков доберется новый Hyundai Casper, когда это произойдет и сколько он будет стоить, сообщает Auto.Ria.

Первое сентября — не только символ начала осени и День знаний, когда детвора (часто заодно с родителями) отправляется в школу, но и Международный День поиска талантов. Подгадав удачный повод, корейцы из Hyundai Motors рассекретили первые данные о своем новом кроссовере. И показали его первые изображения. Итак, что нам известно?

Никаких технических данный в компании пока не разглашают: известно лишь, что новый автомобиль будет кроссовером — причем, даже более компактным, чем уже представленный в Украине Venue. Длина последнего — 4040 мм, ширина 1770 мм а размер колесной базы составляет 2520 мм, что дает повод позиционировать «Венью» на нижнем пределе сегмента SUV-B. Следовательно, новый супермини-кроссовер длиной порядка 3,7 метра займет пустующее пока место в самом низу линейки вседорожников Hyundai – SUV-A.

Несколько слов об имени новой модели: на официальном сайте компании сказано, что словом Casper называют «флип» - трюк с переворотом скейтборда без изменения направления движения. Безусловно, автомобильчик с колесной базой менее 2,5 м и короткими свесами должен быть очень юрким. Но если копнуть поглубже, можно вспомнить, что «Каспер» - это имя маленького дружелюбного привидения из старого диснеевского мультика.

В каком-то смысле новый Hyundai Casper все еще остается маленьким призраком: мы можем увидеть его очертания, но о технике можем только строить предположения. С оглядкой на имеющиеся в распоряжении инженеров компании силовые агрегаты, под капотом «Каспера» можно ожидать выводок трехцилиндровых 1,0-литровых бензиновых моторчиков от хэтчбека Hyundai i10 мощностью от 67 (МРІ) до 100 (T-GDI) лошадиных сил. На рынках с менее жесткими экологическими ограничениями может быть использован и четырехцилиндровый 1,2-литровый «атмосферник» на 87 «лошадок». Системы полного привода ожидать определенно не стоит.

Примечательно, что конкуренции в сегменте кроссоверов длиной менее 4 метров на украинском рынке нет: сейчас в нем представлены разве что микрогибридный (и потому относительно недешевый) Suzuki Ignis (длина 3,7 метра, цена от 435 000 грн) и по-настоящему внедорожный и довольно дорогой Suzuki Jimny (длина 3,65 метра, цена от 610 000 грн). Ближайшие конкуренты — уже упомянутый Hyundai Venue (4,04 метра, цена от 495 000 грн), Ford Ecosport (4,1 метра, от 540 000 грн), Kia Stonic (4,14 метра, от 504 000 грн), Suzuki Vitara (4,17 метра, от 477 000 грн) и уж тем более новый Nissan Juke (4,2 метра, цена от 515 200 грн) заметно крупнее.

Дата официального запуска нового Hyundai Casper в производство пока не названа: в компании используют призрачную формулировку «ближе к концу года». К тому времени мы разузнаем о планах на новинку украинского представителя Hyundai Motor.