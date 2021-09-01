В метро Киева напомнили правила проезда школьников

В Киевском метрополитене напомнили правила прохода для столичных школьников, а также дали инструкцию по оформлению электронных билетов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Городская целевая программа «Забота» 2019-2021 предусматривает, что школьники могут пользоваться ученическими билетами старого образца для бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте, напомнили в метрополитене.

Также родители учеников всех школ Киева могут заказать электронный ученический билет онлайн.

Для заказа е-билетов родителям или опекунам нужно зарегистрироваться на портале scard.kyivcity.gov.ua.

Далее данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок. Валидированная заявка передается на производство.

За всеми этапами можно следить в своем кабинете. Ученики могут получить готовые электронные билеты в своих школах.

Постепенно электронными ученическими билетами будут обеспечены все школьники столицы без лишних справок, заявлений и посещения админучреждений.

Сейчас система работает в тестовом режиме.