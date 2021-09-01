Биткоин упал в цене, а Ethereum – вырос

Курс биткоина в среду, 1 сентября, снова снизился в цене. За последние сутки он стал дешевле на 1,36%, сообщает Сегодня.

К 11:00 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 47 202 долларов.

Цена других криптовалют

Ethereum – 3520 долларов (+5.16%);

Litecoin – 172,5 долларов (-0.26%);

NEO – 52,51 долларов (-1.22%).

Что происходит на рынке

Биткоин зацепился за 47 тыс. долларов и торгуется в первый день осени около занятых недавно уровней.

"Хотя пока токен не демонстрирует признаков начала нового штурма 50 тыс. долл., сам факт нахождения на повышенных ценовых уровнях стабилизирует настроения участников крипторынка. Тем более, индекс доминирования биткоина продолжает снижаться, достигая в данный момент уже 42%, что указывает на широкий интерес покупателей к альткоинам", – отмечает руководитель EXANTE Украина Владимир Позний.

Позитивный настрой демонстрируют альткоины из топ-10, и главным из них остается Ethereum, который прибавляет за последние сутки почти 9% и преодолевает 3 500 долларов на волне спроса на блокчейн проекта.

"В данном случае позитивный импульс могли создать NFT CryptoPunks, заключившие соглашение с голливудской командой агентов United Talent Agency (UTA). Они будут продавать права на использование CryptoPunks на ТВ, в кино и в играх. Это один из первых проектов NFT, созданных на блокчейне Ethereum и до недавнего времени это была более нишевая тема, однако сейчас ситуация стремительно уходит в мейнстрим с ростом популярности NFT сектора", – добавляет Владимир Позний.

По его словам, весь спрос на NFT тут же транслируется в спрос на блокчейн Ethereum.

"Таким образом, по мере продвижения сектора можно ожидать новых максимумов по ETH. Кроме того, сильнейшим по силе импульсом станет реализация новых этапов перехода на ETH 2.0", – отмечает руководитель EXANTE Украина.

Нужно ли украинцам декларировать криптовалюту

Как рассказали в Госналоговой службе, на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине.