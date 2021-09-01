В Минздраве дали советы, как организовать безопасный процесс обучения

В Министерстве здравоохранения дали советы работникам учебных заведений, как организовать безопасный процесс обучения, в частности в детских садах и других учебных заведениях.

Об этом говорится в сообщении МОЗ.

Дошкольные учебные заведения

Рекомендуется:

Соблюдение гигиены рук. Использование антисептиков - только в случае, когда нет доступа к проточной воде с мылом;

Измерение температуры детям бесконтактным термометром при входе в заведение;

Утренний прием ребенка и передача его по окончании дня воспитателем на территории заведения, однако за пределами его здания;

Предоставление приоритета физической активности и играм под открытым небом.

Запрещено:

Использовать мягкие игрушки;

Находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной)

Организовывать родительские собрания (кроме тех, что проводятся дистанционно),

Приглашать в заведение развлекательные коллективы и другие лица, которые не являются его сотрудниками.

Учреждения внешкольного, общего, среднего, профессионального, высшего образования и т.д.

Рекомендуется:

Разъяснительная работа среди персонала и учащихся по мерам профилактики коронавирусной болезни и реагирования в случае выявления ее симптомов

Информирование о вакцинации, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний;

Допуск персонала к работе - при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ);

Важно! Ученики 1-4 классов могут входить в заведения образования и находиться в нем без использования средств индивидуальной защиты. Ученики старше 12 лет обязательно должны носить средства защиты, передвигаясь помещениями учебного заведения, в то же время могут не использовать их во время проведения занятий.

Использование средств защиты во время общения между работниками;

Вход и пребывание в заведении родителей - при использовании масок, проведение термометрии и предварительного согласования действий с руководителем учреждения, проведение занятий по отдельным предметам под открытым небом (по возможности).

Запрещено:

Входить в помещения без использования средств защиты;

Несоблюдение требований, установленных Кабинетом министров Украины на период карантина и необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий;

Допущение к работе персонала, который нуждается в самоизоляции, в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.